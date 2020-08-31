Артикул: 00-00094799
Комплект умного дома PERENIO Smart Security Kit. (L8PEKIT01)
Подробности
Характеристики
Производитель
—
PERENIO
Высота, см
—
3.1
Ширина, см
—
11
Длина, см
—
11
Тип товара
—
комплект умного дома
Тип устройства
—
Набор датчиков
Нет в наличии
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Комплект умного дома PERENIO Smart Security Kit поможет Вам обезопасить Ваше помещение. Комплект состоит из следующих датчиков: беспроводной датчик дыма, беспроводной датчик протечки, беспроводной датчик открытия, беспроводной датчик движения. Также в комплекте идет центр управления, на который поступают все сигналы от датчиков. Для подключения необходимо скачать приложение Perenio Smart. OC - Linux. Данная модель совместима с устройствами на платформе Android ( от 5.1 и выше ) и iOS ( от 11 и выше ). Поддерживает связь благодаря Wi-Fi 4, Zigdee 3.0.
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Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 2 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка магазина ЦИТ работает с 9.00 до 18.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес (доступно не во всех регионах).
- Самовывоз из магазина. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
- Курьерские службы CDEK и BOXBERRY. Вы можете выбрать одну из доступных курьерских служб выбрав вариант доставки: самовывоз из пунктов выдачи заказов или курьерская доставка. Для вскрытия упаковки вам необходимо оповестить об этом менеджера
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