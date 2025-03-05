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Мобильные телефоны
Аксессуары для смартфонов
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Внешние аккумуляторы
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Зарядные устройства для смартфонов
Кабели для мобильных устройств
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Ноутбуки и компьютеры
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Игровые приставки
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Антенны
Кабели и переходники
Медиаплееры
Пульты
Кронштейны для ТV
Бытовая техника
Кухонные приборы
Вакуумные упаковщики
Блендеры
Вафельницы / сэндвичницы / орешницы
Измельчители/Электрошинковки
Йогуртницы
Приготовление напитков
Кухонные весы
Кухонные комбайны
Ломтерезки
Микроволновые печи
Миксеры
Мультиварки
Мясорубки
Настольные плитки
Посуда
Соковыжималки
Сушилки для овощей
Тостеры
Фритюрницы
Хлебопечи
Чайники, термопоты, самовары
Электрические печи
Электрошашлычницы, грили
Крупно-бытовая техника
Морозильники
Плиты
Стиральные машины
Холодильники
Встраиваемая техника
Варочные поверхности
Встраиваемые холодильники
Встраиваемые микроволновые печи
Духовые шкафы электрические
Посудомоечные машины
Техника для дома
Минимойки
Отпариватели, пароочистители
Пылесосы
Утюги и парогенераторы
Хозяйственные товары
Часы и радиоприемники
Швейные машины
Техника для ухода за собой
Массажеры
Уход за полостью рта
Бритвы
Ванночки для ног
Весы напольные
Маникюрные наборы
Машинки для стрижки
Приборы для укладки волос
Фены
Эпиляторы
Вытяжки
Козырьковые
Наклонные
Воздухоочистители
Встраиваемые вытяжки
Товары для отдыха
Автохолодильники
Антисептики
Средства от насекомых
Термосумки
Освещение
Лампы светодиодные
Ночники
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Фонари
Очистка воды
Магистральные фильтры
Диспенсеры
Кувшины
Проточные питьевые фильтры
Сменные картриджи
Умный дом
Сетевые фильтры
Аксессуары к бытовой технике
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Водонагреватели электрические
Обогреватели
Погодные станции
Увлажнители воздуха
Теплый пол
Инфракрасная термопленка
Нагревательные маты двухжильные
Нагревательные секции универсальные
Саморегулирующиеся кабели
Терморегуляторы
Расходные материалы для кондиционеров
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ИБП и стабилизаторы
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USB разветвители
Батареи и аккумуляторы
Кабели и адаптеры HDMI, DVI, VGA
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Планшеты
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Ремешки и браслеты
Фитнес-браслеты
Автотовары
Автокомпоненты
FM-трансмиттеры
Автомобильные инверторы
Автомобильное зарядное устройство
Видео парковка
Держатели
Пускозарядное устройство
Разветвители прикуривателя
Автокресла детские
Автомобильные компрессоры
Автомобильные пылесосы
Видеорегистраторы
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Автомобили
Вертолеты
Квадрокоптеры
Танки
Развивающие
Роботы
Творчество
Товары для детей
Транспорт
Треки, паркинги, железные дороги
Фигурки
Животные
Фигурки
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Велосипеды
Детские 12-20"
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Беговелы
Самокаты
Скейтборды, лонгборды
Роликовые коньки
Мячи и аксессуары
Аксессуары
Мячи баскетбольные
Мячи волейбольные
Мячи футбольные
Мячи футзальные
Плавание
Ласты для плавания
Маска для плавания
Набор для плавания
Очки для плавания
Шапочка для плавания
Надувная продукция
Аксессуары для надувной продукции
Бассейны
Матрасы
Товары для плавания
Зимние виды спорта
Санки
Снегокаты
Коньки
Лыжи
Тюбинги, ледянки
Хоккей
Аксессуары для санок
Электротранспорт
Электровелосипеды
Гироскутеры
Электросамокаты
Термобелье
Фитнес
Бинты,фиксаторы
Гантели, гири
Гимнастические мячи
Йога,пилатес
Перчатки
Платформы,упоры для отжиманий
Ролики для пресса
Скакалки
Утяжелители
Эспандеры
Батуты
Бадминтон
Большой тенис
Дартс
Единоборства
Защита голени и стопы
Защита кистей
Пояса для единоборств
Бинты
Капы
Перчатки
Тренировочный инвентарь
Форма для единоборств
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Ваш город
Москва
8 (800) 201-52-70
Заказать звонок
Войти
Сравнение
0
Избранные товары
0
Корзина
0
Каталог
Смартфоны и аксессуары
Ноутбуки и компьютеры
Телевизоры и аудио-видео техника
Бытовая техника
Климатическая техника
Комплектующие и ПО
Периферия
Планшеты
Смарт часы и фитнес браслеты
Автотовары
Фото и видео съемка
Сетевое оборудование
Товары для офиса
Видеонаблюдение
Игрушки
Спорт и активный отдых
Торговое оборудование и материалы
Подарочные карты
Смартфоны
Мобильные телефоны
Аксессуары для смартфонов
Защитные стекла и пленки для смартфонов
Чехлы для смартфонов
Внешние аккумуляторы
Гарнитура и монопод для смартфона
Зарядные устройства для смартфонов
Кабели для мобильных устройств
Карты памяти
Bluetooth наушники
Проводные наушники
Портативные колонки
Ноутбуки
Компьютеры
Моноблоки
Аксессуары для ноутбуков
Блоки питания
Охлаждающие подставки
Сумки и рюкзаки
Телевизоры
Аудио и видео
Аудио системы
Диктофоны
Проекторы
Игровые устройства
Геймпады
Игровые приставки
Кабели и адаптеры HDMI, DVI, VGA
Аксессуары для ТV
Спутниковое и эфирное оборудование
Антенны
Кабели и переходники
Медиаплееры
Пульты
Кронштейны для ТV
Кухонные приборы
Вакуумные упаковщики
Блендеры
Вафельницы / сэндвичницы / орешницы
Измельчители/Электрошинковки
Йогуртницы
Приготовление напитков
Кухонные весы
Кухонные комбайны
Ломтерезки
Микроволновые печи
Миксеры
Мультиварки
Мясорубки
Настольные плитки
Посуда
Соковыжималки
Сушилки для овощей
Тостеры
Фритюрницы
Хлебопечи
Чайники, термопоты, самовары
Электрические печи
Электрошашлычницы, грили
+ ЕЩЕ 13
Крупно-бытовая техника
Морозильники
Плиты
Стиральные машины
Холодильники
Встраиваемая техника
Варочные поверхности
Встраиваемые холодильники
Встраиваемые микроволновые печи
Духовые шкафы электрические
Посудомоечные машины
Техника для дома
Минимойки
Отпариватели, пароочистители
Пылесосы
Утюги и парогенераторы
Хозяйственные товары
Часы и радиоприемники
Швейные машины
Техника для ухода за собой
Массажеры
Уход за полостью рта
Бритвы
Ванночки для ног
Весы напольные
Маникюрные наборы
Машинки для стрижки
Приборы для укладки волос
Фены
Эпиляторы
Вытяжки
Козырьковые
Наклонные
Воздухоочистители
Встраиваемые вытяжки
Товары для отдыха
Автохолодильники
Антисептики
Средства от насекомых
Термосумки
Освещение
Лампы светодиодные
Ночники
Прожекторы и ленты светодиодные
Фонари
Очистка воды
Магистральные фильтры
Диспенсеры
Кувшины
Проточные питьевые фильтры
Сменные картриджи
Умный дом
Сетевые фильтры
Аксессуары к бытовой технике
Кондиционеры
Вентиляторы
Водонагреватели электрические
Обогреватели
Погодные станции
Увлажнители воздуха
Теплый пол
Инфракрасная термопленка
Нагревательные маты двухжильные
Нагревательные секции универсальные
Саморегулирующиеся кабели
Терморегуляторы
Расходные материалы для кондиционеров
Блоки питания
Видеокарты
Жесткие диски и SSD
Внешний корпус для HDD
SSD накопители
Жесткие диски
Звуковые карты
Контроллеры
Корпуса
Материнские платы
Охлаждения
Память оперативная
Приводы
Процессоры
Программное обеспечение
Принтеры и МФУ
МФУ
Принтеры
Мониторы
Наушники с микрофоном
Клавиатуры и мыши
Клавиатуры
Мыши
Коврики
Колонки для ПК
Веб-камеры
Носители информации
Карты памяти
USB флешки
Внешние жесткие диски
Внешний корпус для HDD, Mobile Rack
Кард-ридеры
Сетевые шнуры и шлейфы
Кабели USB
Микрофоны
ИБП и стабилизаторы
ИБП
Аккумуляторы для ИБП
USB разветвители
Батареи и аккумуляторы
Кабели и адаптеры HDMI, DVI, VGA
Радио и видео няни
Чехлы для планшетов
Смарт часы
Ремешки и браслеты
Фитнес-браслеты
Автокомпоненты
FM-трансмиттеры
Автомобильные инверторы
Автомобильное зарядное устройство
Видео парковка
Держатели
Пускозарядное устройство
Разветвители прикуривателя
Автокресла детские
Автомобильные компрессоры
Автомобильные пылесосы
Видеорегистраторы
Навигаторы
Радар-Детекторы
Комбинированные устройства
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Кабель, разъемы
Кабель (в бухтах)
Кабель (в метрах)
Патч-корды
Разъемы и розетки
Инструменты
Wi-Fi и Bluetooth USB адаптеры
Канцтовары
Бланочная продукция
Бумага
Бэджи
Визитницы
Губки для кассира
Дыроколы
Записные книжки, ежедневники, блокноты
Календари, подставки
Калькуляторы
Карандаши, ст. резинки, точилки
Клей
Линейки
Маркеры, текстовыделители
Наборы настольные
Ножи, ножницы, шило
Папки
Печати, подушки, краски
Поддоны, лотки, корзины
Резинка банковска
Ручки, стержни
Скотч
Скрепки, кнопки, булавки
Степлеры, скобы
Тетради
Фотоальбомы, рамки
Ценники, этикетки
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Камеры видеонаблюдения
Активные игры для детей
Игровые и ролевые наборы
Конструкторы
Куклы
Модели автомобилей
Настольные игры
Оружие
Пазлы
Радиоуправляемые игрушки
Автомобили
Вертолеты
Квадрокоптеры
Танки
Развивающие
Роботы
Творчество
Товары для детей
Транспорт
Треки, паркинги, железные дороги
Фигурки
Животные
Фигурки
Велосипеды
Детские 12-20"
Подростковые 24"
BMX
Горные
Горные женские
Двухподвесные
Дорожные
Складные
Фэтбайки
Аксессуары для велосипедов
Запчасти
+ ЕЩЕ 1
Самокаты, беговелы, скейтборды
Комплектующие для самокатов
Беговелы
Самокаты
Скейтборды, лонгборды
Роликовые коньки
Мячи и аксессуары
Аксессуары
Мячи баскетбольные
Мячи волейбольные
Мячи футбольные
Мячи футзальные
Плавание
Ласты для плавания
Маска для плавания
Набор для плавания
Очки для плавания
Шапочка для плавания
Надувная продукция
Аксессуары для надувной продукции
Бассейны
Матрасы
Товары для плавания
Зимние виды спорта
Санки
Снегокаты
Коньки
Лыжи
Тюбинги, ледянки
Хоккей
Аксессуары для санок
Электротранспорт
Электровелосипеды
Гироскутеры
Электросамокаты
Термобелье
Фитнес
Бинты,фиксаторы
Гантели, гири
Гимнастические мячи
Йога,пилатес
Перчатки
Платформы,упоры для отжиманий
Ролики для пресса
Скакалки
Утяжелители
Эспандеры
Батуты
Бадминтон
Большой тенис
Дартс
Единоборства
Защита голени и стопы
Защита кистей
Пояса для единоборств
Бинты
Капы
Перчатки
Тренировочный инвентарь
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Фискальные регистраторы
Супер предложения
Кредит и рассрочка
Оплата
Компания
Реквизиты
Сервисный центр
Регистрация касс
Образовательная деятельность
Вакансии
Сотрудники
Документация
Контакты
Доставка
Услуги
+ ЕЩЕ
Каталог
Смартфоны и аксессуары
Ноутбуки и компьютеры
Телевизоры и аудио-видео техника
Бытовая техника
Климатическая техника
Комплектующие и ПО
Периферия
Планшеты
Смарт часы и фитнес браслеты
Автотовары
Фото и видео съемка
Сетевое оборудование
Товары для офиса
Видеонаблюдение
Игрушки
Спорт и активный отдых
Торговое оборудование и материалы
Подарочные карты
Смартфоны
Мобильные телефоны
Аксессуары для смартфонов
Защитные стекла и пленки для смартфонов
Чехлы для смартфонов
Внешние аккумуляторы
Гарнитура и монопод для смартфона
Зарядные устройства для смартфонов
Кабели для мобильных устройств
Карты памяти
Bluetooth наушники
Проводные наушники
Портативные колонки
Ноутбуки
Компьютеры
Моноблоки
Аксессуары для ноутбуков
Блоки питания
Охлаждающие подставки
Сумки и рюкзаки
Телевизоры
Аудио и видео
Аудио системы
Диктофоны
Проекторы
Игровые устройства
Геймпады
Игровые приставки
Кабели и адаптеры HDMI, DVI, VGA
Аксессуары для ТV
Спутниковое и эфирное оборудование
Антенны
Кабели и переходники
Медиаплееры
Пульты
Кронштейны для ТV
Кухонные приборы
Вакуумные упаковщики
Блендеры
Вафельницы / сэндвичницы / орешницы
Измельчители/Электрошинковки
Йогуртницы
Приготовление напитков
Кухонные весы
Кухонные комбайны
Ломтерезки
Микроволновые печи
Миксеры
Мультиварки
Мясорубки
Настольные плитки
Посуда
Соковыжималки
Сушилки для овощей
Тостеры
Фритюрницы
Хлебопечи
Чайники, термопоты, самовары
Электрические печи
Электрошашлычницы, грили
+ ЕЩЕ 13
Крупно-бытовая техника
Морозильники
Плиты
Стиральные машины
Холодильники
Встраиваемая техника
Варочные поверхности
Встраиваемые холодильники
Встраиваемые микроволновые печи
Духовые шкафы электрические
Посудомоечные машины
Техника для дома
Минимойки
Отпариватели, пароочистители
Пылесосы
Утюги и парогенераторы
Хозяйственные товары
Часы и радиоприемники
Швейные машины
Техника для ухода за собой
Массажеры
Уход за полостью рта
Бритвы
Ванночки для ног
Весы напольные
Маникюрные наборы
Машинки для стрижки
Приборы для укладки волос
Фены
Эпиляторы
Вытяжки
Козырьковые
Наклонные
Воздухоочистители
Встраиваемые вытяжки
Товары для отдыха
Автохолодильники
Антисептики
Средства от насекомых
Термосумки
Освещение
Лампы светодиодные
Ночники
Прожекторы и ленты светодиодные
Фонари
Очистка воды
Магистральные фильтры
Диспенсеры
Кувшины
Проточные питьевые фильтры
Сменные картриджи
Умный дом
Сетевые фильтры
Аксессуары к бытовой технике
Кондиционеры
Вентиляторы
Водонагреватели электрические
Обогреватели
Погодные станции
Увлажнители воздуха
Теплый пол
Инфракрасная термопленка
Нагревательные маты двухжильные
Нагревательные секции универсальные
Саморегулирующиеся кабели
Терморегуляторы
Расходные материалы для кондиционеров
Блоки питания
Видеокарты
Жесткие диски и SSD
Внешний корпус для HDD
SSD накопители
Жесткие диски
Звуковые карты
Контроллеры
Корпуса
Материнские платы
Охлаждения
Память оперативная
Приводы
Процессоры
Программное обеспечение
Принтеры и МФУ
МФУ
Принтеры
Мониторы
Наушники с микрофоном
Клавиатуры и мыши
Клавиатуры
Мыши
Коврики
Колонки для ПК
Веб-камеры
Носители информации
Карты памяти
USB флешки
Внешние жесткие диски
Внешний корпус для HDD, Mobile Rack
Кард-ридеры
Сетевые шнуры и шлейфы
Кабели USB
Микрофоны
ИБП и стабилизаторы
ИБП
Аккумуляторы для ИБП
USB разветвители
Батареи и аккумуляторы
Кабели и адаптеры HDMI, DVI, VGA
Радио и видео няни
Чехлы для планшетов
Смарт часы
Ремешки и браслеты
Фитнес-браслеты
Автокомпоненты
FM-трансмиттеры
Автомобильные инверторы
Автомобильное зарядное устройство
Видео парковка
Держатели
Пускозарядное устройство
Разветвители прикуривателя
Автокресла детские
Автомобильные компрессоры
Автомобильные пылесосы
Видеорегистраторы
Навигаторы
Радар-Детекторы
Комбинированные устройства
Радар-Детекторы
Фото
Экшн-камеры
Штативы
Карты памяти
Сумки
Роутеры
Модемы
Коммутаторы
Точки доступа
Усилители интернет сигнала
Кабель, разъемы
Кабель (в бухтах)
Кабель (в метрах)
Патч-корды
Разъемы и розетки
Инструменты
Wi-Fi и Bluetooth USB адаптеры
Канцтовары
Бланочная продукция
Бумага
Бэджи
Визитницы
Губки для кассира
Дыроколы
Записные книжки, ежедневники, блокноты
Календари, подставки
Калькуляторы
Карандаши, ст. резинки, точилки
Клей
Линейки
Маркеры, текстовыделители
Наборы настольные
Ножи, ножницы, шило
Папки
Печати, подушки, краски
Поддоны, лотки, корзины
Резинка банковска
Ручки, стержни
Скотч
Скрепки, кнопки, булавки
Степлеры, скобы
Тетради
Фотоальбомы, рамки
Ценники, этикетки
штрих, корректор
+ ЕЩЕ 17
Мебель
Комплектующие для кресел
Кресла, стулья
Сейфы, металлические шкафы
Столы
Полиграфия
Брошюровщики
Ламинаторы
Расходные материалы
Резаки
Шредер
Лампы настольные
Банковское оборудование
Детектор валют
Счетчики банкнот и монет
Расходные материалы
CD-диски
Боксы, коробки, подставки
Картриджи
Салфетки
СНПЧ, ПЗК, чернила
Стяжки
Тонер
Фотобарабаны, ракели,головки принт.
Фотобумага
Телефония
Dect
Проводные телефоны
Радиостанции
Упаковочный материал
Видеорегистраторы
Камеры видеонаблюдения
Активные игры для детей
Игровые и ролевые наборы
Конструкторы
Куклы
Модели автомобилей
Настольные игры
Оружие
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Автомобили
Вертолеты
Квадрокоптеры
Танки
Развивающие
Роботы
Творчество
Товары для детей
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Треки, паркинги, железные дороги
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Велосипеды
Детские 12-20"
Подростковые 24"
BMX
Горные
Горные женские
Двухподвесные
Дорожные
Складные
Фэтбайки
Аксессуары для велосипедов
Запчасти
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Самокаты, беговелы, скейтборды
Комплектующие для самокатов
Беговелы
Самокаты
Скейтборды, лонгборды
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Санки
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Коньки
Лыжи
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Хоккей
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Электротранспорт
Электровелосипеды
Гироскутеры
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Скакалки
Утяжелители
Эспандеры
Батуты
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03 августа 2023
Л Самойлова
Достоинства:Добрый день! Я заказывала швейную машину Minerva max 30. Мне перезвонили и сказали, что выбранная мной машина будет проверена и на неё будет оформлена гарантия. Это порадовало, так как возможности проверить качество операций самостоятельно...
Отзыв полностью
19 июля 2023
Михаил Евгеньевич
Была возможность назначить самовывоз, так как доставка курьером была неудобна. Заказ забрал, упакован надёжно, повреждений нет
03 октября 2021
Евгений
Достоинства: Демократичные цены. Недостатки:Все понравилось, с доставкой больше недели правда. Но мне было не срочно.
18 ноября 2022
Наталия
Выражаю благодарность , директору магазина "ЦИТ" Стрункину В. А. и продавцам , работающим под его руководством. Это очень квалифицированные и ответственные сотрудники, уважительные, знающие свой товар и умеющие предложить его клиенту.
Прислушившись...
Отзыв полностью
08 декабря 2020
sawa325
Состарилась наша скороварка и выбор пал на данный экземпляр. Оставил на сайте заявку , позвонили довольно быстро, обговорили все условия доставки. Через пять дней товар был уже на руках. Товар аналогичен нашей старой мультиварки, единственное новшество...
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